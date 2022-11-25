كوريا الجنوبية والصين تعقدان اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة

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عقدت كوريا الجنوبية والصين اجتماعا عبر الفيديو للجنة الاقتصادية المشتركة اليوم الخميس، حيث تمت مناقشة تعزيز تبادلات المحتوى الثقافي بين البلدين.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية "ليم سو سوك" أمس الخميس في مؤتمر صحفي إن كوريا الجنوبية طلبت في الاجتماع السادس والعشرين للجنة من الصين التعاون والاهتمام بتعزيز التبادلات الثقافية، مثل الأفلام والحفلات الموسيقية والألعاب والمسلسلات الدرامية.وردا على ذلك، قالت الصين إنها لديها موقف إيجابي من مسألة التبادلات الثقافية بين البلدين، وأكدت أنها ستعمل على تعزيز التفاهم المتبادل وحسن النية بين الشعبين الكوري الجنوبي والصيني.يُذكر أن هذا الاجتماع ينعقد سنويا منذ عام 1993، أي بعد عام من قيام الدولتين رسميا بتأسيس العلاقات الدبلوماسية.وفي الاجتماع الأخير، ناقش الجانبان على الأرجح الحد من الحظر الذي تفرضه الصين على المحتوى الثقافي الكوري الجنوبي، حيث يأتي الاجتماع بعد أن أعادت الصين الأفلام الكورية الجنوبية إلى خدمات البث لديها.