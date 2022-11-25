المحكمة ترفض الإفراج عن أحد مساعدي زعيم المعارضة

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رفضت محكمة محلية طلبا قدمه أحد المساعدين المقربين لزعيم المعارضة "لي جيه ميونغ"، حيث طلب مراجعة القرار الذي صدر بشأن احتجازه.وقالت محكمة منطقة سيول المركزية أمس الخميس إنها قررت رفض الطلب المقدم من "جيونغ جين سانغ" بعد فحص وثائق القضية في جلسة استماع عقدت في اليوم السابق.وقد قدم "جيونغ"، المساعد المقرب من "لي"، طلبًا إلى المحكمة لفحص صحة احتجازه قبل المحاكمة يوم الاثنين، بعد يومين من احتجازه بسبب تورطه المزعوم في فضيحة التطوير العقاري "ديه جانغ-دونغ" الشهيرة.وأصدرت المحكمة نفسها مذكرة الاحتجاز يوم السبت، حيث قالت إن المشتبه به قد يفر وقد يتلف الأدلة.ويُشتبه في تلقي "جيونغ" حوالي 140 مليون وون بين عامي 2013 و2020 من شركات التطوير العقاري مقابل تقديم خدمات تجارية لمشروع التطوير الذي تم إطلاقه عندما كان "لي" يشغل منصب عمدة مدينة "سيونغ نام".