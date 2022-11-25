وزير الدفاع الكوري يجتمع مع نظيره الكمبودي

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أجرى وزير الدفاع الكوري الجنوبي محادثات في كمبوديا مع نظيره هناك أمس الخميس، حيث ناقشا التعاون الثنائي في الدفاع والقضايا الأخرى.ووفقا لوزارة الدفاع في سيئول، عقد الوزير "لي جونغ سوب" ونظيره الكمبودي "تي بانه" اجتماعا في "سيم ريب" على هامش اجتماع وزراء دفاع الآسيان-بلس.وقال "لي" في المحادثات إن الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية أصبح خطيرا، مشيرا إلى إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات واستعداداتها لإجراء تجربة نووية.ثم أعرب الوزير عن امتنانه لدعوة كمبوديا لكوريا الشمالية إلى الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي.ورد وزير الدفاع الكمبودي بأن بلاده ستواصل تنفيذ عقوبات مجلس الأمن ضد بيونغ يانغ، لأن التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية تشكل تحديا للأمن الإقليمي.كما أعرب "بانه"، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء، عن أمله في أن يوسع البلدان التعاون الدفاعي، لا سيما من خلال مذكرة التفاهم التي تدعو إلى زيادة التبادلات العسكرية والفرص المتاحة للضباط الكمبوديين للدراسة في المؤسسات العسكرية في كوريا الجنوبية.وعقب الاجتماع، وقع الجانبان مذكرة تفاهم بشأن التعاون الثنائي في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وتقديم كوريا الجنوبية معدات هندسية إلى كمبوديا.