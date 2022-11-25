سيول وطوكيو تعقدان محادثات على مستوى المديرين لمناقشة قضية العمل القسري

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عقدت كوريا الجنوبية واليابان محادثات على مستوى المديرين في طوكيو أمس الخميس لمناقشة سبل حل قضية تعويضات العمل القسري في زمن الحرب.وقالت وزارة الخارجية في سيول إن المحادثات حضرها رئيس مكتب شؤون آسيا والمحيط الهادئ المعين حديثا بالوزارة "سيو مين جونغ" ونظيرها الياباني "فوناكوشي تاكيهيرو". وقد عُقد آخر اجتماع من هذا القبيل في 11 أكتوبر.وتبادل الجانبان الآراء حول القضايا العالقة والمسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك، حيث قاما بتسريع المشاورات الوثيقة بين السلطات الدبلوماسية في البلدين على النحو الذي اتفق عليه قادتهما في نيويورك في سبتمبر.واتفق الجانبان بوجه خاص على الحاجة إلى حل سريع لقضية العمل الجبري وتحسين العلاقات الثنائية، والالتزام بمواصلة التواصل الوثيق لتحقيق هذه الغاية.وبعد المحادثات، قال مسؤول في وزارة الخارجية للصحفيين إن الجانبين حصرا الحلول الممكنة لقضية العمل القسري في خيار واحد أو خيارين وعقدا مناقشات متعمقة بشأنهما، ولكن لا يزال يتعين معالجة العديد من الجوانب، مثل القضايا القانونية.واستبعد المسؤول إمكانية حل المشكلة خلال هذا العام، قائلا إنه من المرجح أن يستغرق الأمر المزيد من الوقت، حيث يواصل الجانبان التشاور الوثيق.