عمال المدارس غير النظاميين يبدأون إضرابا عاما اليوم الجمعة

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قرر عمال المدارس غير النظاميين اليوم الجمعة إطلاق أكبر إضراب عام منذ تفشي جائحة كوفيد-19.وستنظم نقابة العمال غير المنتظمين في المدارس إضرابًا لمدة يوم واحد في جميع أنحاء البلاد، حيث يطالبون بوضع حد للتفاوت في الأجور بين الموظفين غير المنتظمين والموظفين المنتظمين، فضلا عن اتخاذ تدابير شاملة للموظفي في كافتيريا المدرارس المعرضين لمخاطر الإصابة بسرطان الرئة.ويتوقع المنظمون أن يشارك حوالي 80 ألف موظف، معظمهم من موظفي رعاية الأطفال بعد المدرسة وعمال كافتيريا المدارس، في الإضراب على مستوى البلاد. ومن المحتمل أن يشارك في مظاهرة حاشدة في سيول حوالي 50 ألف شخص.وبما أن الإضراب قد يسبب ارتباكا وتعطيلا في خدمة الوجبات في العديد من المدارس، تخطط سلطات التعليم لتقصير ساعات الدراسة وتقديم وجبات بديلة بدلا من الوجبات العادية خلال اليوم الجمعة.وسترسل السلطات أيضًا المعلمين والعاملين في المدارس العادية لتقليل الإزعاج للطلاب في فصول رعاية الأطفال بعد المدرسة.