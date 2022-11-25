الرئيس يون يتناول العشاء مع قادة الحزب الحاكم اليوم الجمعة

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من المقرر أن يعقد الرئيس "يون صوك يول" اجتماع عشاء مع قادة حزب سلطة الشعب الحاكم اليوم الجمعة.وسيشارك في الاجتماع الرئيس المؤقت للحزب "جونغ جين سوك"، وزعيم التكتل البرلماني لنواب الحزب "جو هو يونغ"، وأمين السياسات بالحزب "سونغ إل جونغ"، والأمين العام للحزب "كيم سوك كي"، والمتحدثين باسم الحزب.وسينضم إلى الاجتماع أيضا كبار المساعدين الرئاسيين، بما في ذلك كبير المساعدين "كيم ديه كي" والمساعد الرئاسي للشؤون السياسية "لي جين بوك".وسيكون هذا هو اللقاء الأول بين "يون" وأعضاء لجنة القيادة الطارئة، حيث من المتوقع أن يشارك معهم نتائج رحلاته الخارجية الأخيرة ويعبر عن الامتنان لقادة الحزب الذين قاموا بدور في احتواء الاضطرابات والنزاعات الأخيرة داخل الحزب.وقد تتم مناقشة قضية التحقيق البرلماني في حادث التدافع المميت في "إي تيه وان" ومشروع قانون الميزانية لعام 2023.