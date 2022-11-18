إصابات كورونا الجديدة في كوريا الجنوبية تظل في نطاق ٥٠ ألفا لليوم الثاني

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ظلت إصابات كورونا الجديدة في كوريا الجنوبية في نطاق ٥٠ ألفا لليوم الثاني على التوالي.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بلغ ٥٣ ألفا و٦٩٨ حالة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، من بينها ٣٩ حالة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج.وزاد عدد الإصابات الجديدة بمقدار حوالي ٤ آلاف إصابة مقارنة بيوم الجمعة من الأسبوع الماضي، وانخفض بمقدار ٨٠٠ إصابة مقارنة بيوم الجمعة قبل الأسبوعين.بهذا، ارتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى ٢٦ مليونا و٨٣٧ ألفا و٨٤٠ شخصا.وشهد عدد الحالات الخطيرة زيادة بمقدار ١٦ مريضا خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، ليبلغ ٤٥٣ مريضا.وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة من الإصابة بفيروس كورونا ٣٠ ألفا و٢٧٨ حالة وفاة حتى الآن، بعد أن زاد بمقدار ٥٥ حالة وفاة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية.