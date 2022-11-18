سائقو الشاحنات في كوريا يواصلون إضرابهم عن العمل لليوم الثاني على التوالي

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يواصل سائقو الشاحنات في كوريا الجنوبية إضرابهم عن العمل لليوم الثاني على التوالي، حيث نظمت نقابة سائقي الشاحنات تجمعات في 16 منطقة في أنحاء مختلفة من البلاد.وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل إن حجم شحن وتفريغ الحاويات في ١٢ ميناء في البلاد شهد انخفاضا بنسبة ٦٠٪ بسبب الإضراب، على أساس الساعة الخامسة من بعد ظهر أمس الخميس.ومن جانبها قالت رابطة صناعة الأسمنت الكورية إن حجم الخسائر في مبيعات شركات الأسمنت الناجمة عن إضراب سائقي الشاحنات بلغ حوالي ١٩ مليار وون في اليوم الأول من الإضراب.ولم تتمكن شركة "هيون ديه" للحديد من طرح ٥٠ ألف طن من منتجاتها أمس الخميس نتيجة للإضراب.وبدورها، قالت رابطة التجارة الكورية إنها تلقت شكاوي من ١٩ شركة في اليوم الأول من الإضراب، منها التوقف عن الإنتاج بسبب تعليق توريد المواد الخام بسبب الإضراب.ودعت الرابطة ذات الصلة بالشركات الصغيرة والمتوسطة في بيان نقابة سائقي الشاحنات إلى العودة للعمل في أسرع وقت، قائلة إن الإضراب يتسبب في زيادة الصعوبات المالية التي تعاني منها الشركات الصغيرة المتوسطة والناجمة عن التضخم وارتفاع سعر الصرف والفائدة الرئيسي.وقامت الحكومة بتشكل فريق عمل طارئ ليعمل على التحقق من الخسائر المالية للشركات، وتدرس إمكانية اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الإضراب، منها إصدار أمر تنفيذي بإعادة تشغيل الشاحنات.