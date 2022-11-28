عمدة بوسان ينطلق في جولة أوربية للترويج لمساعي استضافة إكسبو

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سيبدأ رئيس بلدية مدينة بوسان "بارك هيونغ جون" جولة أوربية هذا الأسبوع كمبعوث خاص من الرئيس "يون صوك يول" للترويج لملف كوريا الجنوبية لاستضافة معرض إكسبو العالمي لعام 2030 في مدينة بوسان الساحلية الجنوبية.وقالت حكومة المدينة أمس الأحد إن الوفد الرئاسي برئاسة العمدة "بارك" سوف يغادر اليوم الاثنين في رحلة تستغرق عشرة أيام وتشمل أربع دول أوربية، هي: فرنسا وبلغاريا والبوسنة والهرسك وسان مارينو. ويضم الوفد ممثلين من مدينة بوسان، ووزارة الخارجية، وغرفة تجارة وصناعة بوسان، من أجل الترويج لمساعي كوريا في الفوز بدعم كبار مسؤولي تلك الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض. وسوف يحضر بارك لأول مرة اجتماعات الجمعية العامة رقم 171 للمكتب الدولي للمعارض بعد غد الثلاثاء، حيث يوجه نداء إلى ممثلي حوالي 170 دولة عضوا في المكتب الدولي للمعارض خلال الجلسة الثالثة من العروض التقديمية. وبعد ذلك سيزور الوفد الرئاسي الخاص بلغاريا والبوسنة والهرسك وسان مارينو من الأربعاء وحتى يوم 6 نوفمبر.وسوف يتم اختيار المدينة الفائزة لتنظيم معرض إكسبو 2030، في تصويت عام من قبل الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض، أواخر العام القادم، بناء على خمس جولات من العروض التقديمية والخطط المكتوبة وعمليات التفتيش في الموقع. ويذكر أن بوسان تتنافس حاليا مع كل من مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، ومدينة روما عاصمة إيطاليا.