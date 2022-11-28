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5 قتلى في تحطم طائرة هليكوبتر في مدينة يانغ يانغ

Write: 2022-11-28 10:42:49

5 قتلى في تحطم طائرة هليكوبتر في مدينة يانغ يانغ

Photo : YONHAP News

تحطمت طائرة هليكوبتر مخصصة لأنشطة الوقاية من حرائق الغابات في مدينة يانغ يانغ الساحلية الشرقية في كوريا الجنوبية أمس الأحد، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.
ووفقا للسلطات، تحطمت مروحية مستأجرة بواسطة البلديات الإقليمية في يانغ يانغ وسوكشو وكوسونغ، عند أحد التلال في يانغ يانغ، في حوالي الساعة 10:50 صباحا.
وأرسلت سلطات الإطفاء فريق إنقاذ إلى الموقع، ولكن تم العثور على خمسة أشخاص قتلى في موقع التحطم، وتم تحديد هوياتهم.
وكانت المروحية المنكوبة قد أقلعت في حوالي الساعة 9:30 صباحا من منطقة سوراك في مدينة سوكشو، على بعد حوالي 30 كيلومترا من موقع التحطم.
وتسبب الحادث في اندلاع حريق في الطائرة والمنطقة المجاورة، مما أدى إلى اشتعال حوالي 100 متر مربع من الغابات.
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