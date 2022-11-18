إضراب سائقي الشاحنات يدخل يومه الرابع مع تزايد الاضطرابات اللوجستية

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أصبحت الاضطرابات في الخدمات اللوجستية والتوزيع أكثر وضوحا في جميع أنحاء كوريا الجنوبية مع دخول إضراب سائقي الشاحنات النقابيين يومه الرابع، اليوم الاثنين.وبلغ حجم عمليات الشحن داخل وخارج الموانئ في جميع أنحاء البلاد ألفين و788 وحدة مكافئة لـ20 قدما، حتى بعد ظهر أمس الأحد، حيث انخفضت إلى 7.6% من المستويات المعتادة، وفقا لما صرحت به وزارة الأراضي.وقد تأثر أكثر من نصف جميع مواقع البناء في جميع أنحاء البلاد بالإضراب، حيث لم يتمكن 260 موقعا من مواصلة أعمال إمدادات الإسمنت بسبب نقص الإمدادات. وقد يؤدي التعليق المحتمل لإنتاج الإسمنت بدءا من يوم الغد الثلاثاء إلى توقف جميع مشروعات البناء تقريبا على مستوى البلاد، مما قد يؤثر بدوره على صناعات أخرى مثل الصلب والكهرباء والآلات. وفي غضون ذلك، قبل اتحاد عمال الشحن دعوة وزارة الأراضي للحوار بشأن الإضراب الجاري، ومن المتوقع أن يكرر مطالبه خلال المحادثات هذا الأسبوع فيما يتعلق بتمديد وتوسيع ضمانات الحد الأدنى لسعر الشحن.وفي غضون ذلك، من المقرر أن يترأس وزير الداخلية "لي سانغ مين" اجتماعا للمقر المركزي لمكافحة الكوارث وإجراءات السلامة اليوم الاثنين من أجل مناقشة ردود فعل الحكومة على الإضراب.