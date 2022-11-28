كوريا تواجه غانا في كأس العالم لكرة القدم

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سيواجه منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم منتخب غانا مساء اليوم الاثنين، ضمن بطولة كأس العالم 2022 في قطر.ومن المقرر أن يواجه المنتخب الكوري الجنوبي لكرة القدم منتخب غانا الواقعة في غرب إفريقيا، في مباراته الثانية ضمن المجموعة "إتش" على استاد المدينة التعليمية في الريان، في الساعة 10 مساء بتوقيت كوريا.وإذا فاز منتخب كوريا الجنوبية، المصنف 28 عالميا، على منافسه المصنف 61، فسوف يكون ذلك انتصارا خامسا قياسيا تحققه دولة عضو في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشكل جماعي في مرحلة المجموعات لكأس العالم، حيث فازت منتخبات كل من المملكة العربية السعودية واليابان وأستراليا وإيران بمباراة، لكل منها، حتى الآن خلال مرحلة المجموعات في مونديال قطر، معادلة الرقم القياسي المسجل في بطولات 2002 و2010 و2018.ويذكر أن منتخب كوريا الجنوبية يهدف أيضا إلى تحقيق فوزه التراكمي السابع في بطولات كأس العالم ويسعى لاستعادة لقبه الوحيد كأكثر دولة آسيوية فوزا في هذا الحدث الذي يقام كل أربع سنوات. وقد تعادلت اليابان مع كوريا الجنوبية بستة انتصارات بعد فوزها على ألمانيا بهدفين مقابل هدف الأسبوع الماضي، بينما خسرت اليابان أمام كوستاريكا في ثاني مبارياتها في المجموعة الخامسة أمس الأحد.