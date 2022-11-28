الحكومة الكورية ترفع مستوى إنذار الطوارئ بسبب إضراب سائقي الشاحنات

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رفعت الحكومة الكورية اليوم الاثنين حالة التأهب للطوارئ إلى أعلى مستوياتها مع استمرار الإضراب الضخم لسائقي الشاحنات لليوم الخامس.وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل إنها قررت رفع نظام الإنذار للأزمات فيما يتعلق بشحن البضائع الداخلية من حالة "الاستنفار" إلى "الطوارئ"، مشيرة إلى الخسائر المتزايدة بسبب الإضراب.ويعتبر مستوى "الطوارئ" الأعلى في النظام ذي المستويات الأربعة، والتي تبدأ من "الانتباه"، ثم "الحذر" ثم "التنبيه".وسوف يعقد وزير الداخلية والسلامة "لي سانغ مين" اجتماعا للمقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة صباح اليوم لمناقشة كيفية تعامل الحكومة بالتفصيل مع الإضراب، وذلك بمشاركة ممثلين من الوزارات المعنية.