إصابات كورونا الجديدة تنخفض إلى مستوى 20 ألفا

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انخفضت إصابات كورونا الجديدة في كوريا الجنوبية إلى مستوى 20 ألفا.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إن عدد حالات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 22 ألفا و327 حالة، منها 53 حالة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج.وانخفضت الإصابات الجديدة بمقدار حوالي 24 ألف إصابة مقارنة باليوم الأسبق، وبمقدار 750 إصابة مقارنة بيوم الاثنين من الأسبوع الماضي، وبمقدار ألف و421 إصابة مقارنة بيوم الاثنين قبل الأسبوعين.أما عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة فزاد بمقدار 10 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ 491 شخصا.وشهد عدد الوفيات زيادة بمقدار 44 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة بالإصابة بالفيروس إلى 30 ألفا و413 حالة وفاة حتى الآن.