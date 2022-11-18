إجمالي ججم مبيعات سيارات كيا يتجاوز 15 مليونا في السوق المحلية في 60 عاما

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سجلت شركة "كيا" الكورية 15 مليون وحدة من إجمالي حجم مبيعات سياراتها في السوق المحلية منذ أن قامت بطرح أول سيارة لها في عام 1962.وبلغ إجمالي حجم مبيعات "كيا" من سياراتها في السوق المحلية 14 مليونا و984 ألفا و825 وحدة في نهاية شهر أكتوبر الماضي، وتجاوز 15 مليون وحدة في منتصف نوفمبر الجاري.بهذا، بلغ طول سيارات "كيا" التي تم بيعها خلال السنوات الستين الماضية 72 ألف كيلومتر على أساس طول سيارة "سورينتو" التي تحظى بشعبية كبيرة في السوق الكورية.وقد بدأت شركة "كيا" في إنتاج أول شاحنات ثلاثية العجلات في كوريا من طراز "كي 360" في عام 1962، ثم بدأت في إنتاج سيارات للركاب في عام 1974.واستطاعت "كيا" تسجيل 100 ألف وحدة من حجم مبيعات سياراتها في السوق المحلية في عام 1986.وبلغ إجمالي حجم مبيعاتها مليون وحدة عام 1989، و5 ملايين وحدة عام 1999، و10 ملايين وحدة عام 2013.أما شركة "هيون ديه موتورز" فقد سجلت 15 مليون وحدة من إجمالي حجم مبيعات سياراتها في السوق الكورية في عام 2011، و20 مليون وحدة في عام 2018.