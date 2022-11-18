الولايات المتحدة تنشئ قيادة فضائية في كوريا الجنوبية

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من المقرر أن يتم إنشاء قيادة فضائية أمريكية في كوريا الجنوبية.وقالت مصادر متعددة رفيعة المستوى في الحكومة الكورية يوم السبت الماضي إن القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية ستقوم بإنشاء وحدة قوة فضائية في ضوء زيادة تهديدات الصواريخ الباليستية عابرة للقارات من قبل كوريا الشمالية.وأضافت المصادر أن وزارة الدفاع الأمريكية تعتزم تشكيل قيادة تابعة لقوات الفضاء الأمريكية داخل القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية بحلول نهاية هذا العام، مثلما تم تشكيلها مؤخرا داخل القوات الأمريكية للمحيطين الهندي والهادي.وتبين أن الولايات المتحدة تعتزم أيضا تشكيل قوات فضائية داخل القيادة المركزية الأمريكية المسؤولة عن الشرق الأوسط بحلول نهاية هذا العام.وفي استراتيجيته الأخيرة حول الأمن القومي المعلن عنها مؤخرا، ذكر الجيش الأمريكي أنه يضغط من أجل إنشاء قيادات فضائية في قياداته القتالية، بالإضافة إلى تحقيق الردع المتكامل في جميع المجالات.وتوقعت المصادر أن تتكون القيادة الفضائية داخل القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية من أقل من 20 عضوا، أي أقل من عدد أعضاء القيادة الفضائية التي تم إنشاؤها داخل القوات الأمريكية للمحيطين الهندي والهادئ.وتسيطر قوات الفضاء الأمريكية التي تم تأسيسها في عام 2019، على أصول فضائية، مثل الأقمار الاصطناعية، ومهام مراقبة ورصد أخرى، بما في ذلك تلك المتعلقة بالدفاع الصاروخي.