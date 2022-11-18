كوريا تشارك في تدريبات متعددة الجنسيات للدفاع الجوي والصاروخي في الإمارات

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شارك سلاح الجو الكوري الجنوبي لأول مرة في تدريبات متعددة الجنسيات للدفاع الجوي والصاروخي في الإمارات العربية المتحدة.وقال الجيش الكوري اليوم الاثنين إن سلاح الجو الكوري قد شارك في تدريب مراكز القيادة ضمن تدريبات "فالكون شيلد" التي تم إجراؤها في قاعدة الظفرة الجوية في أبوظبي خلال الفترة من يوم الخامس وحتى السادس عشر من سبتمبر الماضي.وكانت كوريا الجنوبية قد شاركت في التدريبات التي جرت في شهر سبتمبر من العام الماضي، بصفتها دولة مراقبة.وفي تدريبات هذا العام، وضعت الدول المشاركة خطتها الدفاعية من خلال إنشاء قائمة بأصولها الرئيسية والدفاعية، وجرت خلالها التدريبات باستخدام نظام محاكاة، بالأخذ في الاعتبار مواقع نشر أنظمة الأسلحة والقدرات القتالية.وتشارك في تدريبات "فالكون شيلد" قوات القيادة المركزية الأمريكية، وقوات الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، منها المملكة السعودية والكويت وقطر وعمان والبحرين والإمارات العربية المتحدة.ويرى المراقبون أن السبب في مشاركة القوات الجوية الكورية في هذه التدريبات يرجع إلى أن الإمارات لديها ظروف دفاع جوي مشابهة لتلك الموجودة في كوريا الجنوبية.الجدير بالذكر أن الإمارات تشغل نظام الدفاع الجوي الصاروخي "ثاد" ونظام "باتريوت" ضد تهديدات صواريخ "سكود" من الدول المجاورة، فيما تشغل كوريا الجنوبية نفس النظامين ضد تهديدات صواريخ "سكون" من كوريا الشمالية.كما أرجعوا السبب إلى تعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية مع الإمارات، حيث وقَّعت كوريا الجنوبية صفقة مع الإمارات لتصدير صواريخ "تشون غونغ 2" الاعتراضية بقيمة 3.5 مليار دولار.