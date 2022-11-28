تأسيس وكالة فضاء كورية جنوبية على غرار وكالة ناسا الأمريكية

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قررت الحكومة الكورية الجنوبية العمل على إطلاق وكالة فضاء كبيرة على غرار وكالة "ناسا" الأمريكية، حيث تسعى الحكومة لدخول عصر اقتصاد الفضاء.وأعلنت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات اليوم الاثنين أنها أطلقت فريقا مكلفا بتأسيس وكالة الفضاء الخاصة بكوريا الجنوبية، والتي ستسمى إدارة الفضاء وعلوم الطيران.وستقود وزارة العلوم ذلك الفريق. كما ستعمل 7 وزارات ووكالات أخرى على الجانب الجوي والفضائي وكذلك على الجانب التشريعي لتأسيس تلك الوكالة.ومن المتوقع أن تتكون وكالة الفضاء المتصورة من الخبراء والعلماء وستكون تحت إشراف وزارة العلوم، ولكنها ستظل منفصلة عن المعهد الكوري لأبحاث الفضاء وعلوم الطيران الحالي.وكان إنشاء وكالة لعلوم الفضاء أحد تعهدات الحملة الرئاسية للرئيس "يون صوك يول"، من أجل زيادة القدرة التنافسية لكوريا الجنوبية في صناعة الفضاء العالمية وتنشيط قطاع الطيران في البلاد.