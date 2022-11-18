40 ألف مشجع يتجمعون في 6 نقاط في البلاد لتشجيع المنتخب الكوري

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من المتوقع أن يتجمع حوالي 40 ألف شخص لتشجيع المنتخب الكوري في مباراته ضد غانا مساء اليوم الاثنين.وستقام فعاليات تشجيع المنتخب الكوري في 6 مناطق في البلاد، بما في ذلك ميدان "كوانغ هوا مون" وسط العاصمة سيول، واستاد كأس العالم في مدينة سوان.وتوقعت الشرطة أن يتجمع حوالي 30 ألف مشجع في ميدان "كوانغ هوا مون" بسيول، و15 ألف مشجع في مدينة إنتشون، و5 آلاف مشجع في مدينة سوان، و15 ألف مشجع في مدينة آن يانغ، وألف مشجع في مدينة أوي جونغ بو.وقالت الشرطة إنها ستتعاون مع الحكومات الإقليمية ومنظمي فعاليات التشجيع لضمان سلامة المشجعين، وأنها ستقوم بنشر 316 شرطيا، وعدد من جنود الشرطة التابعين لـ12 فرقة لمكافحة الشغب، و32 عنصرا من القوات الخاصة في الأماكن التي ستقام فيها فعاليات التشجيع.