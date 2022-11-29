هزيمة كوريا الجنوبية أمام غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة كأس العالم

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خسرت كوريا الجنوبية أمام غانا بنتيجة 3–2 في المباراة الثانية لها في المجموعة الثامنة في مونديال قطر 2022 والتي أقيمت مساء الاثنين.وخلال المباراة المقامة على ملعب المدينة التعليمية في الريان، سجل لاعب غانا "محمد قدوس" هدفين لغانا، من بينهما الهدف الأول في المباراة وهدف الفوز، كما سجل اللاعب "محمد ساليسو" الهدف الثاني، لتبتعد كوريا الجنوبية خطوة من التأهل إلى دور الستة عشر.وسجل اللاعب الكوري الجنوبي هدفين بضربتين رأسيتين خلال الثلاث دقائق الأولى من الشوط الثاني، ليتعادل منتخب كوريا الجنوبية بعد تأخره بهدفين نظيفين.لكن اللاعبين الكوريين عجزوا عن تجاوز دفاع الخصم بعد تقدم غانا بالهدف الثالث.وبرصيد نقطة واحدة فقط لكوريا الجنوبية، من الصعب على كوريا الجنوبية أن تحتل أحد المركزين الأول أو الثاني في المجموعة للتأهل إلى دور الستة عشر، حيث سيكون عليها أن تفوز في مباراة ضد منتخب البرتغال، المصنف رقم 9 عالميا، والتي ستقام يوم السبت القادم.وسوف تواجه البرتغال أوروغواي ضمن مباريات المجموعة الثامنة أيضا في الساعة 4 صباح يوم الثلاثاء.