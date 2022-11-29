سيول تؤكد أن ردود فعل كوريا الشمالية تؤكد فعالية جهود كوريا الجنوبية والولايات المتحدة

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قال سفير كوريا الجنوبية لدى الولايات المتحدة "تشو تيه يونغ" أمس الاثنين إن احتجاجات كوريا الشمالية تثبت أن الجهود المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تؤتي ثمارها.وأدلى السفير "تشو" بهذا التقييم في لقاء مع صحفيين في واشنطن، قائلا إن كوريا الشمالية واصلت أعمالها الاستفزازية هذا العام بوتيرة غير مسبوقة.وكانت "كيم يو جونغ"، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، قد وصفت إدارة "يون صوك يول" مؤخرا بأنها تضم "مجموعة من الحمقى"، تعليقا على مسعى سيول إلى فرض عقوبات إضافية على بيونغ يانغ بسبب استمرار إطلاق الصواريخ.وقال السفير إن بيونغ يانغ تحاول إلقاء اللوم على سيول وواشنطن لتبرير أعمالها الاستفزازية، مؤكدا أن هذه التبريرات لن تحظى بقبول المجتمع الدولي.وفي إشارة إلى أن بيونغ يانغ أطلقت بالفعل 63 صاروخا باليستيا هذا العام، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 25 صاروخا في عام 2019، قال "تشو" إن كوريا الجنوبية تتعاون على نحو وثيق مع الولايات المتحدة واليابان للتعامل مع الأعمال الاستفزازية للشمال.وأضاف السفير أن سيول وواشنطن تتعاملان أيضًا مع الأنشطة الإلكترونية غير المشروعة لكوريا الشمالية والتي تهدف إلى تأمين الأموال لبرامجها النووية والصاروخية.