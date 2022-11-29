توقيع اتفاقية شراكة رقمية بين كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي

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أطلقت كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي شراكة رقمية جديدة لتعزيز التعاون في أشباه الموصلات وغيرها من المجالات التكنولوجية، ولتعزيز النقاش في قضايا التجارة الرقمية.وقالت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إن الوزير "لي جونغ هو" والمفوض الأوروبي للسوق الداخلية "تيري بريتون" وقعا اتفاقية الشراكة الرقمية أمس الاثنين في اجتماع عبر الإنترنت.وقالت الوزارة إن الجانبين متفقان على أن تطوير واستخدام التكنولوجيا الرقمية يجب أن يقوم على الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وحل القضايا الاجتماع وتحسين حياة الشعوب.كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال أشباه الموصلات والحوسبة الكمية والحوسبة عالية الأداء والأمن الإلكتروني والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات الحديثة.وفي قطاع أشباه الموصلات، سيؤسس الجانبان منتدى للباحثين من كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي لمناقشة الاتجاهات الأخيرة في أحدث التقنيات.كما اتفق الجانبان على إجراء المناقشات في مختلف القضايا المتعلقة بالتجارة الرقمية، مثل التجارة اللاورقية وحماية المستهلكين عبر الإنترنت.