وزارة الخارجية تنفي تحديد موعد لزيارة يون المحتملة إلى اليابان هذا العام

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قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي "بارك جين" إن سيول لم تتخذ أي قرارات بشأن الزيارة المحتملة للرئيس "يون صوك يول" إلى اليابان خلال هذا العام.وجاءت تلك التصريحات للوزير في المركز الصحفي في سيول أمس الاثنين، بعد مشاركته في منتدى لمناقشة سبل تحسين العلاقات بين سيول وطوكيو.وقال الوزير إن الحكومة ستواصل العمل لاستعادة ما يسمى بـ "الدبلوماسية المكوكية"، والتي يتبادل فيها زعماء كوريا الجنوبية واليابان الزيارات بانتظام.وردا على سؤال حول إمكانية القيام بتلك الخطوة حتى لو لم يتم حل قضية العمل القسري، قال الوزير إن استئناف الدبلوماسية المكوكية سيكون ممكنا عند تهيئة مختلف الأجواء والشروط.ثم شدد "بارك" على أهمية إيجاد حلول للقضايا العالقة وخلق بيئة تساعد على تحسين العلاقات الثنائية.وردا على سؤال حول زيارة "يون" المحتملة إلى اليابان خلال هذا العام، قال السفير الياباني لدى كوريا الجنوبية "كويشي أيبوشي" أيضًا إنها يمكن أن تحدث فجأة، لكنه أضاف أنه لا يعرف خططًا محددة لذلك.