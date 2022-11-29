الرئيس يون يكشف عن خريطة طريق لتحويل البلاد إلى قوة فضائية

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أعلن الرئيس "يون صوك يول" أمس الاثنين أن كوريا الجنوبية ستطور صاروخا محليا لإرسال مهمة إلى القمر، وستبدأ في استخراج الموارد من القمر في غضون 10 سنوات.وكشف "يون" النقاب عن خريطة طريق لـ "اقتصاد الفضاء المستقبلي"، والذي يهدف إلى تحويل البلاد إلى قوة فضائية، في فندق في جنوب سيول أمس الاثنين.وشدد "يون" على أهمية التطوير الفضائي للأجيال القادمة. وقال إن البلاد ستعمل على تطوير صاروخ محلي في غضون السنوات الخمس المقبلة من أجل إرسال مهمة إلى القمر والهبوط على سطحه في عام 2032.وبموجب الخطة طويلة المدى، قال "يون" إن الأمة تهدف إلى إرسال مركبة فضائية إلى سطح المريخ في عام 2045، عندما تحتفل كوريا الجنوبية بالذكرى المئوية ليوم التحرير من الحكم الاستعماري لليابان.كما قدم "يون" 6 سياسات رئيسية وخطط دعم لتحقيق تلك الأهداف، بما في ذلك استكشاف القمر والمريخ، وتعزيز صناعة الفضاء، وتدريب المتخصصين في المجال.كما كشف الرئيس عن خطة لإنشاء وكالة للعلوم الفضائية على غرار وكالة "ناسا" الأمريكية.