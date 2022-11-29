الرئيس يون يحذر من رد مشترك غير مسبوق على التجربة النووية لكوريا الشمالية

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حذر الرئيس "يون صوك يول" من أن قيام الشمال بإجراء تجربة نووية سيُقابل برد مشترك "غير مسبوق".وأصدر الرئيس ذلك التحذير في مقابلة مع وكالة "رويترز"، وسط العدد غير المسبوق من إطلاق الصواريخ الباليستية والمخاوف المتصاعدة بشأن قيام الشمال بسابع تجربة نووية له.وفي المقابلة التي نُشرت اليوم الثلاثاء، قال "يون" إن إجراء تجربة نووية أخرى، بغض النظر عن طبيعتها" سيُقابل برد مشترك جماعي غير مسبوق.كما دعا الصين إلى القيام بدورها في إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن مساعيها للتطوير المحظور للأسلحة النووية والصاروخية الباليستيةوقال "يون" إن الصين لديها القدرة على التأثير على سلوك كوريا الشمالية، وأضاف أنها يجب أن تستغل هذا التأثير لإقناع بيونغ يانغ بوقف برامج تطوير أسلحتها.