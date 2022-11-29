كوريا الجنوبية تسلم المشتبه بها في قضية الجثث في حقائب السفر إلى نيوزيلندا

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تم تسليم المشتبه بها في قضية القتل التي وقعت في نيوزيلندا والتي تتعلق بالعثور على جثث طفلين في حقائب سفر في أغسطس.وسلمت وزارة العدل الكورية الجنوبية المواطنة النيوزيلندية من أصل كوري، وتبلغ من العمر 42 عاما، إلى السلطات النيوزيلندية مساء الاثنين في مطار إنتشون الدولي، إلى جانب الأدلة ذات الصلة بالقضية.ويُشتبه في أن المرأة قتلت طفليها في "أوكلاند" عام 2018 قبل وصولها إلى كوريا الجنوبية في يوليو من ذلك العام. وقد اعتُقلت في مدينة "أولسان" في سبتمبر الماضي.ثم طلبت نيوزيلندا تسليمها للتحقيق معها ومحاكمتها، وأصدرت وزارة العدل في سيول تعليماتها إلى مكتب النيابة العامة في سيول بالسعي إلى إصدار مراجعة من المحكمة بشأن القضية. وقد وافقت محكمة سيول العليا على التسليم في 11 نوفمبر.