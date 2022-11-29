الحزب الديمقراطي المعارض يناقش طلب إقالة وزير الداخلية

Photo : YONHAP News

قرر الحزب الديمقراطي المعارض عقد اجتماع عام لنوابه اليوم الثلاثاء، حيث سيناقش الاستعدادات لتقديم اقتراح إلى البرلمان لإقالة وزير الداخلية والسلامة "لي سانغ مين".وفي الاجتماع، يعتزم الحزب إطلاع النواب على خطة بشأن الاقتراح الذي تم التوصل إليه أمس في الاجتماع الاستراتيجي رفيع المستوى للحزب.ويعتزم الحزب تبني اقتراح إقالة "لي" من منصبه غدا الأربعاء وتقديمه إلى البرلمان يوم الخميس وتمريره من خلال جلسة عامة يوم الجمعة.ويجب موافقة أكثر من ثلث المشرعين على مقترح إقالة أحد الوزراء ليتم تقديمه إلى البرلمان. وبمجرد تقديمه، يجب طرحه للتصويت السري في غضون 72 ساعة، ويجب موافقة أغلبية المشرعين على المقترح لتمريره.وتأتي تلك الخطوة بعد يوم من إعلان زعيم نواب الحزب "بارك هونغ كيون" أن حزبه سيتخذ إجراء في البرلمان لرفض الرئيس "يون صوك يول" إنذار الحزب الصادر يوم الجمعة الماضي، والذي يقضي بإقالة "لي" بحلول يوم الاثنين ليتحمل المسؤولية عن تعامل الحكومة الفاشل مع حادث التدافع المميت في "إي تيه وان".والجدير بالذكر أن اقتراح إقالة الوزراء وسحب الثقة منهم ليس ملزما قانونا للرئيس في كوريا الجنوبية.