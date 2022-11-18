الرئيس الكوري يصدر أمرا بالعودة إلى العمل بشأن إضراب عمال الشحن

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فيما يتعلق بإضراب عمال الشحن من قبل الاتحاد الكوري لعمال الشحن، والذي بدأ يوم 24 من هذا الشهر، أصدر الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" أمرا باستئناف العمل لعمال النقل في مجال الأسمنت، مشيرا إلى أن حكومته ترغب في الحيلولة دون حدوث أخطر أزمة تضر بمعيشة الشعب والاقتصاد الوطني.ترأس الرئيس يون اجتماعا لمجلس الوزراء في المكتب الرئاسي بالعاصمة سيول اليوم حيث قال إن مواقع الإنشاءات والإنتاج في مختلف أرجاء البلاد توقفت نتيجةً لتعليق الخدمات اللوجستية مثل الأسمنت والصلب، الأمر الذي قد يسفر عن تدمير الأسس الصناعية المحلية وتهديد الحياة اليومية للمواطنين العاديين.كما أكد على أن المراهنة بحياة الشعب والاقتصاد الوطني من أجل تحقيق مصالح ذاتية ليس له أي مبرر، مشددا على أن مهاجمة غير المشاركين في الإضراب عن العمل يمثل عملا إجراميا لا يمكن التسامح معه.وحث الرئيس الاتحاد الكوري لعمال الشحن على العودة إلى أماكن عملهم، مشيرا إلى أنه من الصعب إعادة تدوير الاقتصاد إذا توقف مرة، وتتطلب عملية إعادته إلى مساره الطبيعي كثيرا من التضحيات والتكاليف. وقال إن الحكومة لا تختلف عن الشعب وأصحاب العمل والعمال أمام الأزمة الاقتصادية.علاوة على ذلك، قال إنه سيعمل على ترسيخ مبادئ سيادة القانون بين أصحاب العمل والعمال في فترة منصبه، مؤكدا على أنه سيحاسب المسؤولين عن الأعمال غير الشرعية بشكل صارم.وأضاف أن حكومته ستواصل الجهود لتحسين اللوائح والقوانين من أجل رعاية الضعفاء الحقيقيين في المواقع الصناعية غير المنظمة بشكل أفضل، والقيام بإصلاحات العمل من أجل تحسين الهيكل المزدوج لسوق العمل.