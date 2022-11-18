بيونغ يانغ فخورة بإتمام التسلح النووي

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أعلنت بيونغ يانغ اليوم بمناسبة الذكرى الخامسة لما يسمى "إعلان استكمال القوة النووية"، عن إنجازاتها في تعزيز قدراتها الدفاعية الوطنية.نشرت صحيفة "رودونغ شينمون" الكورية الشمالية الرسمية مقالة بعنوان "عظمة الوطن والشعب" قالت فيها: "كم نحن فخورون بأسلحة السيادة الوطنية المليئة بإرادة لا تُقهَر للرد على أولئك الذين يجرؤون على التنديد بنا وانتهاك كرامتنا وسيادتنا".وأشارت إلى إطلاقها الصاروخ الباليستي العابر للقارات يوم 18 من هذا الشهر، مؤكدة على أنه مصنوع بالجهد الذاتي بكل معنى الكلمة صنعته قوتنا وحكمتنا وتقنيتنا.وحول الجيش الكوري الشمالي الذي كان قد قدم عرضا عسكريا للاحتفال بالذكرى التسعين لتأسيسه في شهر أبريل الماضي، أشادت الصحيفة بكونه تعبيرًا عن القوات المسلحة النخبوية التي لا تشوبها شائبة من الرأس إلى أخمص القدمين، وكذلك الملابس والعتاد القتالي.علاوة على ذلك عددت الصحيفة بعض الزيارات الميدانية التي قام بها الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" خلال هذا العام، ووصفت كيم بأنه البطل بلا منازع الذي يقود الأمة"، وأشادت بالإنجازات التي تحققت حتى الآن بفضل كيم.يُشار إلى أن بيونغ يانغ كانت قد أعلنت عن إتمام التسلح النووي الوطني بعد إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات "هوانغ صونغ - 15" يوم 29 في شهر نوفمبر من عام 2017.