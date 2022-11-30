موجة شديدة البرودة تغمر كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن تهب موجة شديدة البرودة على جميع أنحاء كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، حيث ينتظر أن تصل درجات الحرارة إلى أقل مستوياتها في الصباح، متجاوزة 10 درجات مئوية تحت الصفر في بعض مناطق البلاد.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن درجات الحرارة اليوم ستنخفض إلى ما بين سالب 5 وسالب 10 درجات في المنطقة الوسطى والمناطق الداخلية من مقاطعة شمال كيونغ سانغ، وإلى أقل من 10 درجات مئوية تحت الصفر في الأجزاء الشمالية من مقاطعة كيونغ كي ومقاطعة كانغ وان.ومن المرجح أن تبلغ درجات الحرارة التي يشعر بها الناس فعليا بسبب الرياح، ما يعادل 15 درجة مئوية تحت الصفر.وسوف تشهد منطقة العاصمة سيول انخفاضا في درجات الحرارة إلى سبع درجات تحت الصفر، وهي المرة الأولى من نوعها منذ أن شهدت 7.3 درجة تحت الصفر في نوفمبر من عام 2015.وسوف يظل الجو في بعض المناطق في أقل من درجة التجمد بعد ظهر اليوم الأربعاء، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة خلال النهار إلى ما يتراوح بين سالب ثلاث درجات وخمس درجات مئوية.