عُمّال مترو أنفاق سيول يطلقون إضرابا عاما

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بدأ العمال النقابيون في شركة مترو الأنفاق في سيول إضرابا عاما بعد فشلهم في التوصل إلى اتفاق مع الإدارة في المفاوضات المطولة بين الجانبين.وبدأت نقابتا عمال مترو سيول، اللتان تعملان على خطوط مترو الأنفاق من الأول إلى الثامن وجزء من الخط التاسع، إضرابا في الساعة 6:30 من صباح اليوم الأربعاء بعد أن فشلتا في التوصل إلى اتفاق مع الإدارة خلال ثماني ساعات من المفاوضات التي استمرت حتى الساعة 10 من مساء ليلة أمس.واقترحت الشركة خلال المباحثات تأجيل خطتها لتقليص عدد العاملين بمقدار ألف 539 عاملا حتى عام 2026، لكنّ النقابتين قررتا رفض العرض. وتخطط شركة مترو سيول وحكومة مدينة سيول لتأمين موظفين بدلاء لتشغيل مترو الأنفاق بالمستويات العادية خلال فترة ساعة الذروة الصباحية من 7 إلى 9 صباحا والحفاظ على 85.7% من المستويات العادية خلال ساعات الذروة المسائية من الساعة 6 إلى 8 مساء.ومع ذلك، سيتم تخفيض معدل التشغيل خلال النهار إلى 72.7% من المستويات العادية.