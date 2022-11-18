موجة باردة تجتاح كوريا اليوم

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اجتاحت موجة برد كوريا الجنوبية صباح اليوم الأربعاء مع إصدار تحذيرات من موجات برد مفاجئة في معظم أنحاء البلاد.وانخفضت درجات الحرارة في معظم أنحاء المنطقة الوسطى من البلاد إلى خمس درجات مئوية تحت الصفر صباح اليوم، مع انخفاض درجة الحرارة في سيول إلى سالب 5.4 درجة، بينما انخفضت درجة حرارة الرياح الباردة إلى عشر درجات مئوية تحت الصفر. كما شهدت المناطق الجنوبية انخفاضا في درجات الحرارة إلى حوالي صفر مئوية.وقالت هيئة الأرصاد الجوية الكورية إنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة المرتفعة بعد الظهر ما بين إلى ثلاث درجات مئوية تحت الصفر وخمس درجات فوق الصفر، بانخفاض 15 درجة عن اليوم السابق. ومن المتوقع أن تستمر موجة البرد حتى يوم الجمعة، كما يُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة الصباحية في سيول إلى تسع درجات تحت الصفر يوم الغد الخميس.ويذكر أنه يتم إصدار تحذير مفاجئ عندما يُتوقع أن تنخفض أقل مستوى لدرجات الحرارة في الصباح بمقدار 15 درجة مئوية على الأقل مقارنة باليوم السابق، بينما يتم إصدار تنبيه عندما تنخفض درجات الحرارة بمقدار عشر درجات على الأقل.