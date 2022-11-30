الولايات المتحدة تستضيف قمة الديمقراطية الثانية في مارس القادم بمشاركة كوريا

Photo : YONHAP News

ستستضيف الولايات المتحدة القمة الثانية للديمقراطية العام القادم مع أربع دول أخرى من بينها كوريا الجنوبية. وأعلنت الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، والمكتب الرئاسي في سيول، تفاصيل القمة في بيانات صادرة عن كل منهما، حيث اتضح أن القمة الثانية للديمقراطية ستعقد يومي 29 و30 مارس من العام القادم، وسوف تستضيفها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وكوستاريكا وهولندا وزامبيا.وقال البيان الصادر عن البيت الأبيض إن التجمع الثاني سيعقد بشكل افتراضي، وتليه تجمعات مختلطة في كل من البلدان المضيفة مع ممثلين عن الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. وجاء في البيان المشترك الصادر عن الدول الخمس المضيفة أن هذا التجمع سيوضح كيف تتعامل الدول الديمقراطية مع مواطنيها، مع توضيح أفضل استعداد لمواجهة التحديات الأكثر إلحاحا على مستوى العالم.وسوف تكون قمة مارس القادمة اجتماع متابعة للقمة الأولى من نوعها التي استضافها الرئيس الأمريكي "جو بايدن" في ديسمبر من عام 2021 بمشاركة حوالي 110 من قادة دول العالم، والتي صدر عنها إعلان ما يقرب من 750 التزاما بتعزيز الديمقراطية وحمايتها في الداخل والخارج.