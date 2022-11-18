الناتج الصناعي الكوري يعاني من أكبر انخفاض منذ 30 شهرا

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انخفض الإنتاج الصناعي الكوري الجنوبي بأكبر قدر منذ 30 شهرا، كما انخفض الاستهلاك للشهر الثاني على التوالي مع ركود الاستثمار، في شهر أكتوبر الماضي.وقال تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء إن مؤشر الإنتاج الصناعي العام للبلاد وصل إلى 115.4 نقطة في أكتوبر، بانخفاض نسبته 1.5% مقارنة بالشهر الأسبق. وأشار التقرير إلى أن الإنتاج الصناعي الكوري قد سجل بذلك أكبر انخفاض منذ أبريل 2020، عندما انكمش بنسبة 1.8%، كما يمثل الرقم المسجل في أكتوبر أيضا الشهر الرابع على التوالي من التراجع في الإنتاج منذ يوليو.كما تراجعت مبيعات التجزئة، التي تعد مؤشرا رئيسيا لمستويات الاستهلاك، بنسبة 0.2% في أكتوبر، بينما ظل الاستثمار في المرافق دون تغيير عن الشهر الأسبق.وظل المؤشر المركب المتزامن الذي يقيس المرحلة الحالية من دورة الأعمال دون تغيير عما كان عليه قبل شهر.ومع ذلك، انخفض المؤشر الرئيسي المركب الذي يتوقع دورة الأعمال المستقبلية، بمقدار 0.1% ليصل إلى 99.2%، وهو انخفاض للشهر الرابع على التوالي.