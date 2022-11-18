حجم مبيعات السيارات الكهربائية الكورية في السوق المحلية يتجاوز 100 ألف وحدة

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تجاوز حجم مبيعات السيارات الكهربائية الكورية في السوق المحلية 100 ألف وحدة خلال الـ10 أشهر الأولى من هذا العام.وطبقا لتقرير صادر عن الرابطة الكورية لصناعة السيارات، بلغ حجم مبيعات السيارات الكهربائية الكورية في السوق المحلية 107 آلاف و783 وحدة منذ بداية هذا العام وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، بزيادة نسبتها 80% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها حجم مبيعات السيارات الكهربائية الكورية في السوق المحلية 100 ألف وحدة.وكان حجم مبيعات السيارات الكهربائية الكورية في كوريا قد بلغ 2558 وحدة في عام 2015، و13 ألفا و303 وحدات في عام 2017، و73 ألفا و873 وحدة في العام الماضي.وتوقع التقرير أن يصل إجمالي حجم مبيعات السيارات الكهربائية الكورية في السوق المحلية خلال هذا العام إلى حوالي 130 ألف وحدة.