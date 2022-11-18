إصابات كورونا الجديدة في كوريا تسجل انخفاضا لليوم الثالث على التوالي

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سجلت إصابات كورونا الجديدة في كوريا الجنوبية انخفاضا لليوم الثالث على التوالي مقارنة بالأسبوع الماضي.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 67 ألفا و415 حالة، بانخفاض مقداره 4 آلاف و61 حالة.ومن بين حالات الإصابة الجديدة، كانت هناك 85 حالة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج.ورغم تراجع عدد الإصابات الجديدة، ظل عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة عند مستوى 400 شخص لـ12 يوما متتالية.وقد شهد عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة انخفاضا بمقدار 19 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ 472 شخصا.وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 30 ألفا و506 حالات وفاة حتى الآن، بعد أن زاد عدد الوفيات بمقدار 52 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.