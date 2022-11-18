6 تريليونات وون صافي مشتريات الأجانب من الأسهم الكورية خلال الشهرين الماضيين

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تبين أن المستثمرين الأجانب اشتروا بأكثر من 6 تريليونات وون من الأسهم الكورية خلال الشهرين الماضيين.وطبقا لتقرير صادر عن البورصة الكورية، بلغ صافي حجم مشتريات الأجانب من الأسهم الكورية خلال الفترة من الأول من شهر أكتوبر وحتى التاسع والعشرين من نوفمبر الجاري، 6 تريليونات و78.3 مليار وون، فيما بلغ صافي حجم مبيعات الأجانب من الأسهم في سوق كوسداك الكورية للشركات التكنولوجية 36.7 مليار وون.وأشار التقرير إلى أن الأجانب اشتروا من أسهم شركة "سام سونغ" للإلكترونيات بقيمة تريليون و970.5 مليار وون، ومن أسهم شركة "إل جي سوليوشن" للطاقة بقيمة تريليون و131.9 مليار وون.كما اشتروا بمقدار تريليون و25.4 مليار وون من أسهم شركة "سام سونغ إس دي آي" للبطاريات الثانوية، و650.9 مليار وون من أسهم شركة "إس كي هاينكس" لأشباه الموصلات.وتجاوزت حصة حيازات الأجانب في سوق كوسبي الكورية نسبة 31% في شهر أكتوبر الماضي لأول مرة منذ 5 أشهر، فيما بلغت حصة حيازات الأجانب في سوق كوسداك 8.9% في شهر أكتوبر، ثم انخفضت بنسبة 8.74% في شهر نوفمبر الجاري.