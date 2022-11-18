كوريا الجنوبية تقرر المشاركة في مبادرة حبوب أوكرانيا

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قررت الحكومة الكورية الجنوبية المشاركة في خطة دولية يتم بموجبها تقديم الحبوب التي تنتجها أوكرانيا للدول التي تعاني من أزمة غذائية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية "إيم سو صوك" في موجز صحفي أمس الثلاثاء إن الحكومة قررت المشاركة في مبادرة "الحبوب من أوكرانيا"، موضحا أن الحكومة الكورية وسف تسهم فيها بمبلغ 3 ملايين دولار، من خلال برنامج الغذاء العالمي.وكان الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" قد قدم مبادرة في قمة مجموعة العشرين يوم الخامس عشر من نوفمبر الجاري لتخصيص جزء من الحبوب الأوكرانية التي يتم تصديرها عن طريق البحر الأسود، لتقديمها للدول التي تواجه نقصا حادا في الغذاء.وقررت دول مجموعة السبع وبعض دول الاتحاد الأوربي المشاركة في تلك المبادرة.وأضاف المتحدث أن الحكومة الكورية اتخذت قرار الانضمام إلى المبادرة ضمن مشاركتها في الجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة الغذائية.