المحلية الاتحاد الكوري لنقابات العمال يهدد بإضراب عام

هدد الاتحاد الكوري لنقابات العمال بإضراب عام اعتبارا من الأسبوع القادم، احتجاجا على إصدار الحكومة أمرا تنفيذيا لسائقي الشاحنات المضربين، بالعودة إلى العمل.

وقال الاتحاد أمس الأربعاء إن لجنته التنفيذية المركزية قررت في وقت سابق من اليوم عقد تجمعات وطنية للعمال في سيول وبوسان يوم السبت، قبل تنفيذ ما أسماه بـ"الإضراب العام في وقت واحد" اعتبارا من يوم الثلاثاء.

ووصف الاتحاد أمر العودة إلى العمل بأنه "عنف غير دستوي ينتهك الحقوق الأساسية للمواطنين وينتقص من حقوق العمال الأساسية الثلاثة"، وشدد على أن إضراب سائقي الشاحنات هو معركة "حاسمة لا بد أن ينتصر فيها الاتحاد وجميع أعضائه".

وقال رئيس الاتحاد "يانغ كيونغ سو" إن الأمر الذي أصدرته الحكومة يعادل فرض الأحكام العرفية على سائقي الشاحنات، وحث الرئيس "يون صوك يول" على التفاوض معهم.

وشدد "يانغ" على أن الاتحاد سيبذل كل طاقته في الإضراب، مشيرا إلى أن جميع أماكن العمل المؤهلة لحق الإضراب ستنضم إلى الحركة، كما سيتم استخدام جميع الوسائل المتاحة الأخرى.

