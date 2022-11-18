كوريا الشمالية تعقد اجتماعا حزبيا رئيسيا في أواخر ديسمبر

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من المقرر أن تعقد كوريا الشمالية اجتماعا رئيسيا لحزبها الحاكم في أواخر شهر ديسمبر الجاري. ووفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الخميس، تم اتخاذ هذا القرار خلال جلسة للمكتب السياسي لحزب العمال الحاكم برئاسة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، أمس.وخلال الجلسة، قرر المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب عقد الاجتماع العام السادس للجنة المركزية الثامنة لحزب العمال في أواخر شهر ديسمبر.وسوف يجتمع المكتب السياسي لتقييم تنفيذ سياسات الحزب والمشروعات الوطنية في عام 2022، ومناقشة مشروعات 2023 وسلسلة من القضايا المهمة "التي تؤثر على تطور الثورة الكورية".وفي جلسة الأربعاء، قال "كيم" إن الظروف الداخلية والخارجية خلال عام 2022 خلقت "محنة غير مسبوقة اختبرت إرادة البلاد وقوتها القتالية"، وأضاف أنه على الرغم من تلك التحديات، فقد انفتحت مرحلة جديدة من "التطور الثوري" للدولة، وارتفعت "هيبة البلاد وشرفها" إلى مستوى جديد بفضل التوجيه الصحيح للحزب.