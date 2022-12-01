استمرار الموجة الباردة في كوريا الجنوبية اليوم الخميس

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من المتوقع أن تستمر الموجة الباردة لليوم الثاني على التوالي في كوريا الجنوبية اليوم الخميس، مع انخفاض درجات الحرارة الصغرى خلال الصباح إلى حوالي 10 درجات مئوية تحت الصفر في منطقة العاصمة ومقاطعة "كانغ وان".وقد انخفضت درجات الحرارة في سيول إلى سالب 8.4 درجة تحت الصفر في حوالي الساعة 7 صباحا، مع انخفاض درجة حرارة الرياح المحسوسة إلى 12 درجة تحت الصفر. وانخفضت درجات الحرارة في مقاطعتيْ "تشونغ تشُنغ" والمناطق الجنوبية أيضا إلى حوالي 5 درجات تحت الصفر.وقالت هيئة الأرصاد الجوية الكورية إنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى بعد الظهر إلى ما بين سالب درجة مئوية واحدة و7 درجات فوق الصفر، بزيادة تتراوح بين درجة واحدة و3 درجات مقارنة بيوم أمس.ومع التوقعات بسماء ملبدة بالغيوم اليوم الخميس، ستشهد المناطق الساحلية الغربية والمناطق الجبلية في جزيرة جيجو تساقط بعض الثلوج.وسوف تستمر موجة البرد حتى صباح الغد الجمعة.