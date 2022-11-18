روسيا تنفي انتهاك طائراتها العسكرية للمجال الجوي لأي دولة أخرى

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نفت روسيا أن تكون طائراتها المقاتلة قد انتهكت المجال الجوي لأي دولة أخرى، وذلك بعد أن دخلت عدة طائرات حربية صينية وروسية إلى منطقة تحديد الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية، أمس الأربعاء.وبحسب وكالة "رويترز" ووسائل إعلام أخرى، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان صدر أمس الأربعاء إن الطائرات الروسية والصينية تصرفت بما يتفق مع أحكام القانون الدولي بدقة، ولم يتم انتهاك أي مجال جوي آخر.وأوضح البيان أن الدوريات التي نقذتها تلك الطائرات جاءت في إطار مناورات مشتركة تجري سنويا بين البلدين، ولا تستهدف أي طرف ثالث.وقالت الوزارة الروسية إن مجموعة من القوات الجوية الروسية وقاذفات استراتيجية تابعة للقوات الجوية الصينية قامت بدوريات جوية فوق مياه البحر الأصفر والبحر الشرقي.وفي سيول، قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية إنها أرسلت طائرات مقاتلة عندما دخلت طائرتان حربيتان صينيتان و6 طائرات روسية إلى منطقة تحديد الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية قبالة السواحل الجنوبية والشمالية الشرقية للبلاد صباح أمس الأربعاء.