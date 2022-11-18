مباحثات قمة كورية فيتنامية في سيول

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سيعقد الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" مباحثات قمة مع نظيره الفيتنامي "نغوين شوان فوك" يوم الاثنين القادم في سيول.وصرح المكتب الرئاسي الكوري اليوم بأن الرئيس الفيتنامي سيبدأ زيارته لكوريا يوم الأحد 4 ديسمبر وتستمر 3 أيام. وسوف تشمل مباحثات القمة حفلا رسميا للترحيب بالرئيس الفيتنامي، ومباحثات قمة موسعة بحضور عدد من كبار مسؤولي البلدين، ومباحثات قمة ثنائية، ومأدبة عشاء.وأوضح المكتب الرئاسي أن الرئيسيْن سيناقشان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد والتنمية والتعليم والتبادلات البشرية، وبعض القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.وأشار إلى أن فيتنام من دول التعاون الرئيسية ضمن "الاستراتيجية الكورية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ"، وكذلك في "مبادرة التضامن بين كوريا الجنوبية ودول رابطة جنوب شرق آسيا، آسيان"، متوقعا أن تتيح زيارة الرئيس الفيتنامي إلى كوريا فرصة مهمة لتطوير علاقات البلدين لتصبح علاقات مشاركة استراتيجية شاملة، إلى جانب تعزيز التعاون مع دول آسيان.يشار إلى أن هذا العام يصادف الذكرى الثلاثين على إقامة العلاقات بين سيول وهانوي.ويعد الرئيس الفيتنامي أول رئيس يقوم بزيارة رسمية إلى كوريا منذ انطلاق حكومة الرئيس الكوري "يون صوك يول" في شهر مايو الماضي.