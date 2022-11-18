بي تي إس تفوز بأول جائزة ماما بلاتينوم هذا العام

Photo : YONHAP News

فازت فرقة "بي تي إس" الشبابية الكورية لأول مرة بجائزة "ماما بلاتينوم" التي تم تخصيصها لأول مرة هذا العام لتكون الجائزة الكبرى في حفل توزيع جوائز الموسيقى لعام 2022 لمنصة "إم نيت".يشار إلى أن هذه الجائزة تمنح للفنان أو الفرقة التي تفوز بالجوائز الأولى في 4 مجالات في عام واحد، وقد فازت بي تي إس بـ4 جوائز كبرى للعام الثالث على التوالي من عام 2019 وحتى عام 2021.وفي حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في مدينة "اوساكا" اليابانية أمس الأربعاء، فازت الفرقة بـ3 جوائز كبرى وهي: "أفضل فنان"، و"أفضل ألبوم هذا العام"، و"الأيقونة العالمية للعام".وبهذا كتبت الفرقة تاريخا غير مسبوق في الموسيقى الكورية من خلال حصولها على جوائز للعام السابع على التوالي منذ عام 2016.كما فازت الفرقة بجائزتيْ "أفضل فرقة رجالية" و"أكثر الخيارات العشرة للجمهور على النطاق العالمي".وإذا أضيفت إليها جائزتا "بيبيغو كولتشور" و"أكثر فنان شعبية"، اللتان حصل عليهما عضو الفرقة "جاي هوب"، سيبلغ عدد الجوائز التي حصلت عليها الفرقة هذا العام 8 جوائز.