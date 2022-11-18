الحكومة الكورية لن ترسل وفدا لحضور جنازة الرئيس الصيني الأسبق جيانغ زيمين

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قررت الحكومة الكورية الجنوبية عدم إرسال وفد رسمي إلى جنازة الرئيس الصيني الأسبق "جيانغ زيمين".وأوضح مسؤول كبير في المكتب الرئاسي في سيول اليوم أن الحكومة الصينية لن تقبل وفودا أجنبية لتقديم التعازي في وفاة جيانغ زيمين.وكانت وسائل الإعلام الصينية قد نشرت تفاصيل لجنة جنازة الرئيس الصيني الراحل وقالت إنه لن تتم دعوة ممثلين أو وفود للتعازي من الحكومات والأحزاب الأجنبية والشخصيات الصديقة في الخارج حسب التقاليد الصينية.وتوقع بعض المسؤولين في المكتب الرئاسي في سيول أن يرسل الرئيس "يون صوك يول" برقية تعازي بدلا من إرسال وفد.وكان مسؤول في وزارة الخارجية الكورية قد قال أمس إن الحكومة تقدر عاليا مساهمة جيانغ زيمين في تطوير العلاقات الكورية الصينية، بما في ذلك إقامة العلاقات بين البلدين في عام 1992، وأعرب عن تعازي كوريا لأسرته.ويتوقع بعض المراقبين أن تحضر بعض الشخصيات الكورية جنازة جيانغ زيمين بصفة شخصية، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تفعيل التبادلات الثقافية والبشرية بين كوريا الجنوبية والصين، حتى ولو لم يتم إرسال وفد حكومي رسمي إلى الجنازة.يشار إلى أن الرئيس الكوري "يون" كان قد عقد أول مباحثات قمة بينه وبين الرئيس الصيني "شي جين بينغ" يوم 15 من شهر نوفمبر الماضي، حيث اتفقا على أهمية توسيع التبادلات المدنية بين البلدين.