إدراج رقصة القناع الكورية التقليدية في قائمة اليونسكو للتراث غير المادي

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تم إدراج "رقصة القناع" الكورية التقليدية في قائمة التراث الثقافي البشري غير المادي لمنظمة اليونسكو.جاء ذلك في الاجتماع الـ17 للجنة الحكومية لحماية التراث غير الملموس الذي عقد أمس في المملكة المغربية.وقد قامت كوريا الجنوبية بجمع مادتيْ التراث الوطني غير الملموس "بونغ سان تال تشوم" و"ها هويه بيول شين غوت تال نوري" من رقصات القناع، مع 18 مادة من مواد التراث الثقافي غير المادي على مستوى المدن والمقاطعات، ونجحت في إدراجها جميعا ضمن قائمة اليونسكو.ونالت رقصات القناع الكورية استحسانا كبيرا لأنها تتميز بأولوية التواصل مع المشاهدين، ومشاركة الرجال والنساء على حد سواء في ممارستها ونقلها، وفاعلية موضوعاتها حتى اليوم، مثل "قيمة المساواة العامة"، و"انتقاد النظام الطبقي".وبهذا تحتفظ كوريا بـ22 مادة مدرجة ضمن قائمة اليونسكو للتراث البشري غير المادي، بدءا بطقوس "جونغ ميو" وموسيقاها" في عام 2001.