استمرار إضراب سائقي الشاحنات لليوم الثامن

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دخل إضراب سائقي شاحنات البضائع النقابيين في كوريا يومه الثامن اليوم الخميس.ورغم أن وزارة الآراضي والنقل واتحاد سائقي شاحنات البضائع قد أجريا جولة ثانية من المفاوضات بينهما أمس، إلا أنهما لم يتوصلا إلى أي اتفاق.ومع استمرار الإضراب لليوم الثامن على التوالي، تراكمت الأضرار في صناعة الشحن المحلية، حيث قال اتحاد الإسمنت إن خسارة مبيعاته التراكمية بلغت 95 مليارا و600 مليون وون، أي ما يعادل حوالي ثلاثة وأربعين مليون دولار. كما توقع أن تتجاوز حجم خسائر مبيعاته الناتجة عن هذا الإضراب حجم الخسائر الناتجة عن إضراب شهر يونيو الماضي.ولكن بعد إصدار الحكومة أمرا باستئناف العمل، زادت مشاركة السائقين غير النقابيين في العمل مما ساهم في عودة شحنات الإسمنت إلى مستوى 25% من مستوياتها في الأوقات العادية.وقال الاتحاد الكوري للتجارة الدولية إنه تلقى 75 حالة شكوى حتى صباح اليوم، كان حوالي نصفها شكاوى من عقوبات بسبب التأخير في التسليم أو فصل العملاء في الخارج.من ناحية أخرى، دعا نائب رئيس الوزراء "تشو كيونغ هو" مرة أخرى في حوار أجراه مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم، إلى تخلي سائقي شاحنات البضائع النقابيين عن الإضراب، وحذر من أنهم سيواجهون عقابا صارما بسبب أعمالهم غير القانونية، بما في ذلك إعاقة النقل، وأكد أن الحكومة ستعمل على تقليل خسائر الشركات ذات الصلة بأكبر قدر ممكن.