وفد كوري يزور الولايات المتحدة لمناقشة قانون تخفيض التضخم الأمريكي

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من المقرر أن تتوجه مجموعة من نواب البرلمان الكوري من الحزبين الحاكم والمعارض إلى العاصمة الأمريكية واشنطن الأسبوع القادم، لمناقشة سبل معالجة مخاوف سيول بشأن قانون تخفيض التضخم الأمريكي الذي يستبعد السيارات الكهربائية المجمعة خارج أمريكا الشمالية من الإعفاءات الضريبية.ووفقا لما صرح به البرلمان الكوري أمس الخميس، سيغادر النائبان "يون كوان سوك" و"كيم هان جونغ" من الحزب الديمقراطي المعارض برفقة النائب "تشيه هيونغ دو" من حزب قوة الشعب الحاكم، إلى الولايات المتحدة يوم الأحد، في زيارة تستغرق 5 أيام.وسوف يسافر الوفد البرلماني برفقة وزير التجارة "آن دوك غُن"، الذي سيتوجه إلى الولايات المتحدة بعد عدة اجتماعات في أوربا بشأن تلك القضية، حيث ستتم مناقشة الأمر مع أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين في واشنطن.وقال النائب "يون" لوكالة "يونهاب" للأنباء إنهم سينقلون المخاوف الكورية بشأن القانون، وأن طبيعته التمييزية لا تتفق مع اتفاقية التجارة الحرة وقواعد منظمة التجارة العالمية، فضلا عن روح التحالف الأمني والاقتصادي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وأضاف أن الوفد سيسعى إلى التوصل إلى تدابير محتملة، مثل تأجيل تنفيذ القانون، كما سينقل المشاعر العامة والمخاوف داخل كوريا الجنوبية بشأن القانون.