المحلية فشل المفاوضات بين شركة كوريل ونقابة عمالها

عقدت شركة السكك الحديدية الكورية "كوريل" وأعضاء من نقابة العمال بالشركة مفاوضات أمس الخميس عشية الإضراب العام المخطط له، لكنها انهارت بعد 20 دقيقة فقط من بدايتها.



وصرح مسؤول من نقابة عمال السكك الحديدية لشبكة "كي بي إس" بأن النقابة قررت وقف المناقشات مع الإدارة، لأن "كوريل" لم تظهر أي تغيير في موقفها.



وقال إن النقابة مستعدة لاستئناف المحادثات إذا تغير موقف الإدارة، وأن باب الحوار لا يزال مفتوحا.



وتطالب النقابة بوضع نظام ترقية عادل ونزيه والحفاظ على المعايير الحالية للأجور القائمة على الأداء، إلى جانب زيادة الأجور، لكن الشركة من جانبها ترفض معظم هذه المطالب.



ومن المقرر أن يبدأ عمال السكك الحديدية التابعون للنقابة إضرابا عاما اليوم الجمعة، بالتزامن مع الإضراب المطول لسائقي شاحنات النقل.