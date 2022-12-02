مون يحذر يون من التجاوز في تحقيقات مقتل مسؤول مصائد الأسماك

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حذر الرئيس السابق "مون جيه إين" الإدارة الحالية من تجاوز الحد في تحقيقاتها المستمرة في تعامل حكومته مع مقتل مسؤول مصائد الأسماك الكوري الجنوبي على يد كوريا الشمالية في عام 2020.ونقل النائب عن الحزب الديمقراطي المعارض "يون كون يونغ" أمس الخميس تصريحات "مون" في مؤتمر صحفي بمقر البرلمان.وحذر "مون" في تصريحاته الحكومة الحالية من "تجاوز الحد"، مدعيا أن السلطات تقوم الآن بالتراجع عن الاستنتاجات السابقة دون أي تغير في المعلومات والأدلة والقرائن التي شكلت الأساس لما خلُصت إليه إدارته آنذاك.كما نقل النائب البرلماني، الذي عمل سابقا كمساعد رئاسي لـ"مون"، عن الرئيس السابق أنه قال إن التحقيقات الحالية تحوّل قضية من قضايا الأمن القومي إلى نزاع سياسي، ووصفها بأنها "تهين كرامة المسؤولين الذين كرسوا حياتهم للأمن القومي".وتعد هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها "مون" بيانا رسميا بشأن تحقيقات النيابة العامة في قضية مقتل مسؤول مصائد الأسماك برصاص جنود كوريين شماليين.وقد طلبت النيابة العامة إصدار مذكرة احتجاز بحق "صوه هون" مستشار الأمن القومي للرئيس "مون"، للاشتباه في تورطه في تهم متعلقة بالقضية.